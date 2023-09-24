رامي عاشور للوفد: مصر حاضرة بقوة في المحافل الدولية.. وأغنية جديدة غداً

يعد الكابتن رامي عاشور أحد أبرز نجوم العالم في تاريخ الاسكواش، يُدعى “فنان الاسكواش” نظراً لما حققه من إنجازات عديدة جعلت اسمه يُكتِب بأحرف من ذهب في تاريخ أبطال الرياضة المصرية، جعل اسم مصر حاضراً وبقوة في المحافل الدولية لـ لُعبة الاسكواش.

رامي عاشور.. نجم عالمي بنكهة فنان

حصل رامي عاشور على بطولة العالم للناشئين مرتين وذلك في عام 2004 و 2006، ليصبح أول لاعبٍ في التاريخ يحصل على بطولة العالم للشباب مرتين، ليواصل بعدها سلسلة الإنجازات الرائعة ويحقق لقب العالم للرجال لثلاث مرات وعلى مدار 7 سنوات : “2008- 2012- 2014”، وأيضاً العديد من البطولات المصرية والعربية والدولية، ليس هذا فحسب..

رامي عاشور

أصبح أول لاعب مصري يحصل على بطولة بريطانيا المفتوحة في نسختها الجديدة، أما على الصعيد الدولي رفقة المنتخب في بطولة العالم، ضمن للفراعنة اللقب مرتين 2009 - 2017.

نجم العالم في الاسكواش

فنان الاسكواش يغادر الساحة الرياضية

وفي أبريل عام 2019.. تلقى محبي وعاشقي الكابتن رامي عاشور ورياضة الاسكواش بشكل عام خبر صادم يُفيد باعتزال فنان الاسكواش بشكل نهائي، هذا الأمر يرجع للإصابة التي تعرض لها منذ سنوان ولم يستطع التعافي منها فقرر الاعتزال لرؤيته أن غير قادرٍ على التألق داخل القفص الزجاجي، ليتجه بعدها للعمل في مجال الغناء مستغلاً موهبته.

اعتزال رامي عاشور

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افتتاح مميز لبطولة التنس الدولية “فاروز بول”

حضرالفنان رامي عاشور ونجم العالم في الاسكواش، رفقة زوجته الفنانة نيللي كريم، فعاليات بطولة فاروز بول “Pharaohs Bowl” لناشئى وناشئات التنس التي تنظمها مؤسسة تن برو العالمية في نسختها الثانية على التوالي.

افتتاح بطولة فاروز بول

رامي عاشور في حوار للوفد

الوفد حاورت نجم مصر حول تنظيم مصر للبطولة والأهداف المرجوة من مثل هذه الأحداث، وسبب تفوق مصر في المحافل الدولية وتصدرها المشهد في بطولات ألعاب الصالات والرياضات الأخرى، وأيضاً أعماله الفنية القادمة والحديث عن أكاديمته الخاصة بالاسكواش.

فنان الاسكواش

تحدث رامي عن بطولة فاروز بول المقامة على ملاعب تنس نادي الجزيرة وتنظيمها المشرف أمام دول العالم، حيث قال: “مجهود كبير جداً من اللجنة المنظمة للبطولة لخروجها بالشكل الذي يليق باسم مصر أمام أكثر من 20 دولة من حول العالم، وهذا شيء يسعدني دائماً أنا أرى حدث مشرف مثل هذا في مصر وخاصة رياضة التنس لأني عاشق لتلك الرياضة، وأتمنى المزيد من النجاحات في الفترة المقبلة ان شاء الله".

لاعب منتخب مصر للاسكواش

رامي عاشور.. فنان داخل القفص الزجاجي وخارجه

رغم اعتزاله اللعبة لم يكتفِ بما حققه من إنجازات كبيرة.. بل يريد أنا يخرج من تحت أيديه من يُكمل مسيرته المشرفة وهذا ما يسعى إليه في أكاديمية الاسكواش الخاصة به والتي تم إنشاؤها منذ 14 عاماً، مضيفاً: "أنا محب لفكرة إني أعلم الأجيال وأقصرلهم المسافة وأنقلهم خبراتي ومساعدتهم ومساندتهم ليحقق كل منهم مراده، ومن ثم تشريف مصر في البطولات الدولية ومواصلة إنجازات نجوم مصر السابقين وتكملة مشوار كتابة تاريخ الفراعنة في الألعاب الرياضية.

الفنان رامي عاشور

فنان الاسكواش وعازف الألحان

وفي سياق آخر للحديث عن أعماله الفنية القادمة أفاد: "انتهيت من تسجيل أغنيتي الجديدة وسيتم طرحها الأسبوع المقبل، إضافةً إلى أغنية ستُلعب للمرة الأولى وذلك في مداخلة عبر راديو نجوم إف إم اليوم، وحفلة بساقية الصاوي بالزمالك الجمعة المقبلة وموعد مع أغنية جديدة ليتم طرحها بعدها بيومين.

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