افتتاح رائع لبطولة فاروز بول الدولية الثانية لناشئى التنس بنادى الجزيرة

افتتحت فعاليات بطولة فاروز بول (Pharaohs Bowl)الدولية الثانية لناشئى وناشئات التنس احدى جولات بطولة تن برو العالمية.

جاء حفل الافتتاح رائعا وأشاد به الوفود المشاركة من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم بحضور كل من رئيس نادى الجزيرة شريف سيف النصر ونائبه المهندس ايهاب لهيطة وعضوا مجلس إدارة النادى مصطفى طلعت وعمر عصام ومدير النادى اللواء شيرين شمس واللجنة المنظمة حسن العروسى ونادر زهران وطارق الالفى وممثلى سبورتس الاينس احمد عفيفى وحسين العروسى وممثل ( Advantage Academy) محمود كريم ونجما كرة القدم هادى خشبة ومحمد يوسف والفنانة نيللى كريم ومحمد الصاوى والجمهور الكبير الذى ملأ جنبات ملعب السنتر كورت التاريخى بنادى الجزيرة.

وشهد حفل الافتتاح طابور عرض للوفود المشاركة وفقرة غنائية ألهبت الملعب قدمها نجم الاسكواش العالمى السابق رامى عاشور .

وسبق حفل الافتتاح انعقاد المؤتمر الصحفى للبطولة وشهد الحديث عن اهمية البطولة فى الترويج للسياحة الرياضية فى مصر ومنح الناشئين والناشئات فى الحصول على فرصة التعارف مع ثقافات مختلفة من جميع انحاء العالم والتنافس الرياضى النزيه وذلك بخلاف فرصة الاحتكاك الرياضى مع مدارس متنوعة فى اللعبة البيضاء.

وتنطلق غدا الاحد مباريات البطولة التى تشهد منافسات للمراحل السنية من 10 الى 16 عاما .