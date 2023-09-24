حصاد أسبوع تدريبي كامل بصحة القليوبية

تنفيذاً لرؤية مديرية الشئون الصحية بالقليوبية لرفع كفاءة العاملين بالمنشآت الصحية ، وبرعاية معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وتوجيهات معالي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، وتحت إشراف السيد الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان ؛

قد تم عقد مجموعة من الدورات التدريبية علي مدار الأسبوع الماضي، والتي اختصت جميع العاملين بالقطاع الصحي من فرق طبية وغير طبية علي حدٍ سواء..

حيث نظمت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية عدة دورات بمركز التدريب التابع للمديرية وقد تضمنت :

دورة تدريبية للتعرف علي اللوائح والقوانين

دورة تدريبية لفريق التمريض بالإدارة الصحية ببنها علي أعمال الرعاية الأساسية ، وعلي منظومة التأمين الصحي الشامل

دورة تدريبية علي برمجيات الكمبيوتر

كما تم عقد مجموعة من الدورات التدريبية بالمستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الأولية علي مستوي المحافظة من قِبل مديري الإدارات الفنية بالمديرية والتي شملت:

دورة تدريبية لفريق التمريض بمراكز ووحدات الرعاية الأولية التابعة لإدارة العبور علي أعمال الرعاية الأساسية ، ومنظومة التأمين الصحي الشامل

دورة تدريبية لفرق الأمراض المتوطنة بالإدارات الصحية عن مكافحة ناقلات الأمراض والتصنيف الحشري للبعوض

تدريب فريق التمريض بمستشفي القناطر الخيرية المركزي علي أساليب ومعايير مكافحة العدوي بقاعة المستشفي، وتم استكمال التدريب علي رأس العمل

تدريب العاملين بمستشفي القناطر الخيرية المركزي علي معايير الجودة العالمية والمعتمدة من هيئة الاعتماد والرقابة GAHAR

دورة تدريبية لفريق التمريض بمستشفي ناصر التخصصي عن مرض الدرن والدرن الكامن

وتم أيضا عقد مجموعة من الدورات التدريبية بالإدارات الصحية التابعة للمديرية والتي شملت:

تدريب فريق التمريض بمركز طبي الخانكة أول علي أعمال الملفات ، وأعمال المبادرات الرئاسية تحت إشراف د. رباب عبد الحليم مدير إدارة الرعاية الأساسية. تدريب رئيسات التمريض وممرضات التمريض بجميع الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بالقناطر الخيرية علي موضوعات: انعاش القلب الرئوي ،جميع أعمال الطوارئ، الاحتياطات القياسية لمكافحة العدوي

تدريب الأطباء البشرين حديثي التكليف علي أعمال ترصد الأمراض المعدية وكذلك أعمال مكاتب الصحة بالإدارة الصحية بالقناطر الخيرية

أما عن الدورات التدريبية داخل المستشفيات فقد تم عقد الدورات التالية علي مدار الأسبوع الماضي، والتي تضمنت:

تدريب الطاقم الطبي بمستشفي طوخ المركزي علي التعامل مع مرض كاوازاكي والتشخيص التفريقي له

دورة تدريبية بمستشفي حميات بنها علي الأبحاث الإكلينيكية

كما حضر فريق من إدارة العلاج الحر بالمديرية البرنامج التدريبي الخاص بتطبيق ( المعايير المصرية القومية لنقل الدم ومشتقاته النسخة الرابعة 2023) الذي نظمته منظمة الصحة العالمية

حيث تناول البرنامج الذي استمر لمدة ثلاثة أيام كل مايتعلق ببنوك الدم بداية من فحص المتبرع واشتراطات بنوك الدم مروراً بفحص كيس الدم وكيفية تخزينه انتهاءاً بضمان إعطاء كيس الدم إلي المريض بطريقه آمنة

كما شدد البرنامج علي تطبيق معايير الجودة داخل بنوك الدم وكذلك خطة الطوارئ في حالات الكوارث

هذا وقد وصل عدد المتدربين خلال الأسبوع الماضي مايقارب ٥٠٠ متدرب من العاملين بمديرية الشئون الصحية وجميع المنشآت التابعة لها..

هذا وقد أعرب الدكتور حمودة الجزار وكيل الوزارة، عن خالص شكره وتقديره لإدارة التدريب بالمديرية ، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية القائمين علي التدريب ، وجميع مسئولي التدريب بالمستسفيات والإدارات الصحية، و جميع القائمين علي الدورات التدريبية

وأوصي بالاستمرار في تقديم المزيد من الدورات التدريبية للارتقاء بمستوي الخدمة الطبية علي مستوي المحافظة..