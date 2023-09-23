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الأحد 24 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشستر يونايتد يعود لطريق الانتصارات عبر بوابة بيرنلي

برونو فيرنانديز
برونو فيرنانديز

حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز على بيرنلي بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب تيرف مور، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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برونو فيرنانديز يصل إلى مساهمته الـ80 مع مانشستر يونايتد

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حنبعل يقود تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي

وسجل برونو فيرنانديز هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة 45 والأخيرة من عمر الشوط الأول، الذي شهد تبادل الفريقان السيطرة على الكرة وإهدار العديد من الفرص على كلا المرميين.

بهذا الهدف رفع النجم البرتغالي الدولي رصيده من المساهمات بقميص الشياطين الحمراء إلى 80 مساهمة، حيث سجل اللاعب 46 هدفًا، بينما صنع 34 آخرين وذلك خلال 130 مباراة شارك فيها.

بدأ فريق مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أندرية أونانا.

الدفاع: لينديلوف - إيفانز - دالوت - ريجيليون.

الوسط: كاسيميرو - ماكتوميناي - حنبعل المجبري - هويلاند - برونو فرنانديز.

الهجوم: ماركوس راشفورد.

وجاء النجم التونسي الدولي حنبعل على رأس تشكيل اليونايتد لمواجهة بيرنلي، بينما تواجد سفيان أمرابط على مقاعد البدلاء، في لقاء يبدأ فيه المدر الهولندي بطريقة لعب 4-3-3.

بهذا الانتصار عاد فريق اليونايتد إلى طريق الانتصارات بعد خسارته في أخر جولتين على يد برايتون وأرسنال، ورفع اليونايتد رصيده إلى 9 نقاط يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري.

الجريدة الورقية