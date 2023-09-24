تراجع طفيف في أسعار معظم أنواع الأخشاب بأسيوط

قد سجلت أسعار الخشب انخفاضًا في اسواق اسيوط بسبب تراجع الطلب على المواد الخشبية في الأسواق المحلية والعالمية.

أسعار الخشب في أسيوط اليوم :

فيما يلي أسعار بعض الأنواع الشائعة من الخشب في أسيوط :

ويتراوح سعر المتر من الخشب الزان ما بين 28.000 إلى 29.000 جنيه.

ويتراوح سعر المتر الخشبي بين 15.500 و16.000 جنيه.

سعر المتر من خشب عزيزي يتراوح بين 44.000 إلى 45.000 جنيه.

ويتراوح سعر اللوح الخشبي المضغوط مقاس 18 ملم من 1000 جنيه إلى 1150 جنيه .

سعر لوح الخشب الرقائقي الآسيوي بطول 3 أمتار هو 250 جنيهًا .

سعر لوح الخشب الرقائقي الآسيوي بطول 4 أمتار هو 310 جنيه .

تأتي هذه الانخفاضات في أسعار الخشب نتيجة التغيرات في العرض والطلب على المواد الخشبية، حيث انخفض الطلب بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة. قد يرجع ذلك لتغيرات في سوق البناء والأثاث، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية العامة التي تؤثر على قدرة المستهلكين على شراء المواد الخشبية.

من المتوقع أن تستمر هذه الانخفاضات في أسعار الخشب لبعض الوقت، وقد يشجع هذا الموقف بعض المستهلكين على الاستثمار في المواد الخشبية في هذه الفترة. ومع ذلك، فإنه من الضروري مراعاة الاحتياطات اللازمة عند شراء الخشب، مثل التحقق من جودة المنتج والتأكد من توافر شهادات المطابقة إن وجدت.

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