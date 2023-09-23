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الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وزير الخارجية: "مصر تعبر عن مصالح 30% من الاقتصاد العالمي بانضمامها للبريكس"

سامح شكري، وزير الخارجية
سامح شكري، وزير الخارجية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية: “إن هناك خللًا هيكليًّا في أسلوب التعاطي مع الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية على مستوى العالم”.

 أضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عرضتها شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن السمة العامة هي استئثار القوى الكبرى بحق صياغة القرار الدولي دون اعتراف بحقوق كثر من الدول والشعوب والمجتمعات، مشيرًا إلى أن مصر ودول إفريقيا تتمسك بميثاق سرت بتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على قارة إفريقيا من خلال توسيع تمثيلها بمجلس الأمن فضلًا عن الحصول علي موقعين دائمين بالصلاحيات كافة.

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وزير الخارجية يُلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

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وزير الخارجية الروسي: التطوير العسكري لحلف الناتو يخلق توترا جيوسياسيا جديدا

 أكد أن مصر عززت العمل المشترك بين الدول النامية وكانت في طليعة الدول المؤسسة لتجمعاتها، موضحًا أن مصر تتطلع من خلال عضويتها الجديدة في تجمع “بريكس” للتعبير عن مصالح وطموحات 30% من الاقتصاد العالمي بين دول الجنوب ذات الثروة البشرية الهائلة، موضحًا أننا في حاجة ملحة وماسة لاستعادة الثقة في الأدوات الاقتصادية للنظام العالمي لتمكينه من تلبية التطلعات التنموية الملحة للشعوب.

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