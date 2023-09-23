إعلان نتيجة التقدم لبعض كليات جامعة المنيا الأهلية

أعلن دكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، والقائم بعمل رئيس جامعة المنيا الأهلية ، نتيجة تنسيق المتقدمين للإلتحاق ببعض كليات جامعة المنيا الأهلية ، بإستثناء كلية الطب التي سبق وأن استوفت العدد المطلوب لها، وأنه على الطلاب الذين تقدموا من خلال منصة التقدم الالكترونية ، وطبقاً للحدود الدنيا المعلن عنها ، الإستعلام من خلال منصة التقدم (بالرقم القومي) من خلال الرابط ،

‏https://www.minia.edu.eg/mnureg عن الكلية التي رشحوا لها وطباعة بطاقة الترشيح والتوجه لمقر جامعة المنيا الاهلية بمدينة المنيا الجديدة لإنهاء إجراءات قيدهم.

وتشمل تقديم اصول المستندات ودفع القسط الأول من المصروفات وتشمل نصف المصروفات السنوية للكلية المقبولين بها، وذلك يومي الأحد الموافق 24 سبتمبر والاثنين 25 سبتمبر كحد اقصى، هذا وسيسقط حق الطلاب المرشحين مالم يتقدموا بإنهاء اجراءات قيدهم بحد اقصى الاثنين

وتشمل إجراءات القيد ما يلي ، أولاً، دفع المصروفات السنوية المعلنة للكلية أو القسط الأول منها كشرط للقيد (50% من المصروفات المعلنة) وذلك من خلال إذن دفع بعد مراجعة الأوراق والسداد بفرع البنك الأهلي بمدينة المنيا الجديدة.

ثانياً ، المستندات المطلوبة ، أصل استمارة نجاح الثانوية العامة- أصل شهادة الميلاد- عدد 6 صورة شخصية - صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولى الأمر- بطاقة الترشيح (يتم طباعتها من الموقع عند الاستعلام عن القبول) ، نموذج 2 جند + نموذج 6 جند للذكور وذلك لتأجيل التجنيد ، عدد (1) دوسيه بلاستيك.