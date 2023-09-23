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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصحة الفلسطينية.. ارتفاع عدد المصابين جراء العدوان علي غزة إلى أربعة أشخاص

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة

 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم السبت، ارتفاع عدد إصابات 4 من المواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

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الصحة الفلسطينية تؤكد اغتيال الاحتلال الإسرائيلي 3 شبان في جنين

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ،أن طائرة مسيرة للجيش أغارت على نقطة عسكرية تابعة لحركة حماس بالقرب من السياج الأمني مع قطاع غزة.

 

وفي سياق متصل أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت من اليوم، بوجود طائرات بدون طيار تابعة للاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين قرب السلك الزائل شرق غزة.

واندلع حريق بمستوطنة " نتيف هعسراه" في غلاف غزة، منذ قليل بفعل سقوط بالونات حارقة.

 

كما أفادت وكالة أنباء شهاب الفلسطينية للأنباء ،في وقت سابق من اليوم ، بإصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات سلمية شرق قطاع غزة.

 

 

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