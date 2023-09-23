الصحة الفلسطينية.. ارتفاع عدد المصابين جراء العدوان علي غزة إلى أربعة أشخاص

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ، اليوم السبت، ارتفاع عدد إصابات 4 من المواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي ،أن طائرة مسيرة للجيش أغارت على نقطة عسكرية تابعة لحركة حماس بالقرب من السياج الأمني مع قطاع غزة.

وفي سياق متصل أفادت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت من اليوم، بوجود طائرات بدون طيار تابعة للاحتلال الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين قرب السلك الزائل شرق غزة.

واندلع حريق بمستوطنة " نتيف هعسراه" في غلاف غزة، منذ قليل بفعل سقوط بالونات حارقة.

كما أفادت وكالة أنباء شهاب الفلسطينية للأنباء ،في وقت سابق من اليوم ، بإصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات سلمية شرق قطاع غزة.