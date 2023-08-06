الصحة الفلسطينية تؤكد اغتيال الاحتلال الإسرائيلي 3 شبان في جنين

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليم الأحد، أنها تلقت بلاغا رسميا من الهيئة العامة للشؤون المدنية، يفيد باستشهاد الشبان الثلاثة، الذين اعترضت قوة إسرائيلية خاصة سيارتهم، وأطلقت الرصاص عليها في "جنين" بشمال الضفة الغربية في وقت سابق اليوم.

وزارة الصحة الفلسطينية

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وحدة خاصة تابعة لوحدة "اليمام"، هي من نفذت عملية الاغتيال.

فيما أفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى السيارة الفلسطينية المستهدفة وسحبتها بعد تنفيذ عملية الاغتيال إلى خارج جنين، لمُصادرة جثامين الشهداء.

بينما قال شهود عيان إن جثامين الشهداء الثلاثة كانت لا تزال داخل السيارة، فيما انتشرت تعزيزات عسكرية إسرائيلية كبيرة في المنطقة.

وكانت القناة الـ 13 الإسرائيلية، قد أكدت قبل قليل، أن قوة خاصة قامت باغتيال المُقاوم الفلسطيني نايف أبو صويص ومقاومين آخرين كانا برفقته، بعد استهداف سيارة كانوا يستقلونها بوابل من الرصاص.

وزعم جيش الاحتلال أن الشهيد أبو صويص يتزعم خلية مُقاومة تعمل ضد قواته في الضفة الغربية، وقال إنه تم العثور على بنادق من طراز (إم-16) داخل السيارة المُستهدفة قبل سحبها.