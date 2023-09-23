عودة عبدالشافي للزمالك "كيف يستفيد اوسوريو من خبرات النجم المخضرم"

شهدت مباراة الزمالك وبيراميدز في انطلاق الموسم الحالي بالدوري المصري، اعتماد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على الظهير المخضرم محمد عبدالشافي في الجبهة اليسرى.

وكان عبدالشافي قد أعلن اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الماضي بعد مسيرة حافلة من العطاء والإنجازات، لكنه قرر العدول عن قراره بعد أزمة القيد الأخيرة التي أعاقت الزمالك من إبرام صفقات جديدة.

واعتمد أوسوريو على عبدالشافي في الجبهة اليسرى في أولى مباريات الموسم الحالي أمام بيراميدز وعلى الرغم من قوة المنافس إلا أنه قدم مباراة كبيرة من الناحية البدنية والتكتيكية.

ظهور عبدالشافي بمستوى مميز أمام بيراميدز سيدفع المدرب الكولوبي للاعتماد عليه في الجبهة اليسرى للحصول على أكبر استفادة ممكنة من أحمد فتوح في وسط الملعب وصناعة اللعب كونه سمتلك إمكانيات فنية هائلة ستساهم في نشاط هجومي للقلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدفين لكل فريق يوم الخميس الماضي في أولى جولات الدوري المصري، ويواجه الأبيض نظيره المقاولون العرب يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية.