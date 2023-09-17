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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المجتمع اليوم

خدمات جديدة..

بروتوكول تعاون بين اللجنة النقابية و نادي محامي الأدارت القانونية

بوابة الوفد الإلكترونية

وقع الدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد بروتوكول تعاون مشترك، بين اللجنة النقابية و نادي محامي الأدارت القانونية “ SLDC ”،و الذي يمثله الأستاذ خالد فتحي عوض المحامي بالنقض و رئيس مجلس إدارة نادي محامي الادارات القانونية،حيث يتيح البروتوكول عدة خدمات يقدمها النادي الي اللجنة النقابية وهي عبارة عن معارض ملابس او ادوات مدرسية ، و معارض للموبايل و اللاب توب و رحلات العمرة و رحلات الصيف و تقسيط المدارس، و غيرها من الخدمات .

 

جاء ذلك بحضور أشرف شبانه عضو اللجنة النقابية و رئيس قسم التصوير بالوفد، ومحمود محمد المنهراوي الصحفي بالجريدة و عضو اللجنة النقابية.

وعن نادي محامي الأدارت القانونية:- أشرف منصور المحامي - وعضو المكتب التنفيذي للنادي، محمد منصور مدير ادارة العقود والتنفيذ بهيئة الأسعاف المصرية، وليد العنتبلي - مدير ادارة التحقيقات بالهيئة القومية للأنتاج الحربي، عزت ألياس مدير ادارة قانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، شريف عبدالعزيز - مدير ادارة قانونية بجامعة القاهرة.

 

 

الجريدة الورقية