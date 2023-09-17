بروتوكول تعاون بين اللجنة النقابية و نادي محامي الأدارت القانونية

خدمات جديدة..

وقع الدكتور محمد عادل رئيس اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد بروتوكول تعاون مشترك، بين اللجنة النقابية و نادي محامي الأدارت القانونية “ SLDC ”،و الذي يمثله الأستاذ خالد فتحي عوض المحامي بالنقض و رئيس مجلس إدارة نادي محامي الادارات القانونية،حيث يتيح البروتوكول عدة خدمات يقدمها النادي الي اللجنة النقابية وهي عبارة عن معارض ملابس او ادوات مدرسية ، و معارض للموبايل و اللاب توب و رحلات العمرة و رحلات الصيف و تقسيط المدارس، و غيرها من الخدمات .

جاء ذلك بحضور أشرف شبانه عضو اللجنة النقابية و رئيس قسم التصوير بالوفد، ومحمود محمد المنهراوي الصحفي بالجريدة و عضو اللجنة النقابية.

وعن نادي محامي الأدارت القانونية:- أشرف منصور المحامي - وعضو المكتب التنفيذي للنادي، محمد منصور مدير ادارة العقود والتنفيذ بهيئة الأسعاف المصرية، وليد العنتبلي - مدير ادارة التحقيقات بالهيئة القومية للأنتاج الحربي، عزت ألياس مدير ادارة قانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، شريف عبدالعزيز - مدير ادارة قانونية بجامعة القاهرة.