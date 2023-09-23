تراجع أسعار الذهب في مصر.. عيار 24 نحو لـ 2526 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم في سوق الصاغة تراجعا رغم ارتفاع سعر أوقية الذهب بنحو 5 دولارات إلى مستوى 1925 دولارا في آخر التحديثات.



وانخفضت أسعار الذهب اليوم خلال منتصف التعاملات في سوق الصاغة المصرية، مع ثبات سعر الدولار أمام الجنيه عند مستوى أقل من 31 جنيها بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بتثبيت معدل الفائدة في مصر عند 19.25% للإيداع و20.25% لعمليات الإقراض.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 21

سجل 2210 جنيهات بدلا من 2215 جنيها للجرام في محلات الصاغة.

سعر الذهب عيار 24

انخفض سعر الجرام عيار 24 نحو لـ 2526 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 18

وهبط سعر الذهب عيار 18 الآن داخل محال الصاغة العاملة لـ 1894 جنيها.



سعر الجنيه الذهب في مصر

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 17860 جنيها، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة.

سعر أوقية الذهب بمصر

بينما سجل سعر الأوقية اليوم في الأسواق العالمية لمستوى 1925 دولارا.