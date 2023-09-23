الباز: الرئيس السيسي رجل مقاتل لا يسمح لنفسه خذلان مطالبيه باستكمال المعركة

قال الإعلامي محمد الباز، إنه توجد في الفترة الأخيرة مطالبات كثيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، آخرها أسرة طلاب من أجل مصر.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس السيسي هو رجل مقاتل لا يمكن أن يخذل من يطالبوه باستكمال معركته والعمل الذي بدأه.

ولفت إلى أن عدد كبير من طلاب كل جامعات مصر يناشدون الرئيس ويطالبوه بالترشح، وأيضًا هناك أصوات من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني وفئات كثيرة من الشعب المصري بدأت تنضم لهذه المطالبات.

وتابع: "حالة من الإلحاح على الرئيس السيسي لأن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو مقاتل لن يخذل من يطالبوه بالترشح، وخلال أيام سيعلن الرئيس رسميا الترشح استجابة لهذه الأصوات".