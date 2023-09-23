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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تنتقد الولايات المتحدة والغرب وتصفهم بالمدافعين الأنانيين

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

انتقد وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف، اليوم السبت، الولايات المتحدة والغرب ووصفهما بالمدافعين الأنانيين عن نظام دولي أخذ في التلاشي.

 

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لكن وزير روسيا، لم يتطرق خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حرب بلاده في أوكرانيا.

وقال لافروف: "تواصل الولايات المتحدة والجماعة الغربية التابعة لها تأجيج الصراعات التي تقسم البشرية بشكل مصطنع إلى كتل معادية وتعيق تحقيق الأهداف الشاملة. إنهم يبذلون كل ما في وسعهم لمنع تشكيل نظام عالمي حقيقي متعدد الأقطاب".

وأضاف: "إنهم يحاولون إجبار العالم على اللعب وفقا لقواعدهم الأنانية".

أما بالنسبة للحرب المستمرة لمدة 19 شهرا في أوكرانيا، فقد لخص بإيجاز بعض الشكاوى التاريخية التي تعود إلى تفكك الاتحاد السوفييتي عام 1991، لكنه لم يتطرق إلى القتال الحالي.

وللسنة الثانية على التوالي، تنعقد الجمعية العامة دون أن تلوح في الأفق نهاية لحرب روسيا ضد أوكرانيا.

وكان الهجوم المضاد الأوكراني الذي بدأ قبل ثلاثة أشهر أبطأ مما تأمله كييف، حيث حقق تقدما متواضعا ولكن لم يحقق اختراقات كبيرة.

 

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