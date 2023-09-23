عاجل
أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة للحكومة .. فيديو اقرأ بالوفد.. غدًا إعلان الجدول الزمني للسباق الرئاسي
السبت 23 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ألمانيا تدعو إلى فرض ضوابط صارمة على الحدود مع بولندا

أولاف شولتس
أولاف شولتس

لا يستبعد المستشار الألماني، أولاف شولتس، تشديد الإجراءات على الحدود الألمانية وخاصة مع بولندا لمنع الهجرة غير الشرعية على خلفية فضيحة التأشيرات في بولندا.

 

txt

أمريكا تُطالب بولندا بـ "توضيح" قرارها وقف الدعم لأوكرانيا

txt

بولندا تُحذّر زيلينسكي من إصدار إهانات جديدة ضد وارسو

وقال شولتس: "لا أريد أن ترفض بولندا ثم نناقش سياستنا الخاصة باللجوء هنا".

وأشار إلى أن عدد المهاجرين الوافدين قد ازداد بشكل كبير، و"إذا وصل أي شخص من بولندا، فليسجل هناك ويتابع الإجراءات المتعلقة بطلب اللجوء"، ولا يشتري تأشيرة.

ولم يستبعد شولتس إمكانية "اتخاذ إجراءات إضافية على الحدود"، وخاصة على الحدود البولندية.

وأشار إلى أن "ألمانيا ملتزمة بحق اللجوء"، وشدد على أنه قد يكون من الضروري "التحدث" مع بولندا حول هذا الموضوع حتى لا "تفاقم" وارسو أزمة الهجرة.

وأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أمس الجمعة، أن برلين ستدرس فكرة إنشاء نقاط تفتيش حدودية ثابتة لاحتواء الهجرة غير الشرعية التي تمر عبر بولندا وجمهورية التشيك.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

مواد متعلقة

رئيس وزراء بولندا يُناشد زيلينسكي بعدم إهانة شعبه

الكرملين يصف بولندا بـ"الدولة العدوانية" وروسيا في حالة تأهب

البنتاجون يُصدر بيانًا عاجلاً بعد وقف بولندا إرسال الأسلحة لأوكرانيا
الجريدة الورقية