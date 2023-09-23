السبت 23 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بولندا تُحذّر زيلينسكي من إصدار إهانات جديدة ضد وارسو

زيلينسكي
زيلينسكي

حذر رئيس الوزراء البولندي، "ماتيوش مورافيتسكي"، الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، من إصدار إهانات جديدة ضد وارسو، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، صباح اليوم السبت.

وقال مورافيتسكي: "أريد أن أقول لزيلينسكي ألا يهين البولنديين مرة أخرى أبدا بالطريقة التي أهانها مؤخرا خلال خطابه في الأمم المتحدة. البولنديون لن يسمحوا بذلك أبدا".

وأكد أن بولندا في السياق الجيوسياسي الحالي ستدافع عن مصالحها وتعرف "كيفية تشكيل هذه المصالح".

تنظيم شحن الأسلحة

وتابع في أن وارسو تساعد كييف بكثافة من خلال تنظيم شحن الأسلحة.

وأضاف: "نحن الآن نقوم بتسليح أنفسنا بشكل أساسي، لكن المركز في جيشوف، وهو مركز لوجستي خاص، عمل ويعمل وسيعمل بالتعاون مع حلفائنا".

وصرح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق من اليوم أن بولندا تلقت "الضوء الأخضر" من وراء المحيط الأطلسي وتم السماح لها "بالتخلص" من زيلينسكي.

مواد متعلقة

رئيس وزراء بولندا يُناشد زيلينسكي بعدم إهانة شعبه

ضابط مخابرات أمريكي يتوقع عزل "زيلينسكي " من الرئاسة قريبًا

رئيس البرازيل يُبلغ زيلينسكي بانعدام الحلول العسكرية للصراع في أوكرانيا

زيلينسكي: أوكرانيا ستبدأ إنتاجًا مشتركًا للأسلحة مع أمريكا

بايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض

زيلينسكي: "أوكرانيا تأمل في استمرار الدعم الأمريكي لمواجهة روسيا"
الجريدة الورقية