العثور على الحب يكلف 500 دولار شهريًّا على Tinder

طرحت Tinder رسميًا اشتراكها الأكثر حصرية - "Tinder Select" - وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، ستكلف فئة النخبة المدفوعة حتى الآن الباحثين عن الحب 500 دولار شهريًّا (أو 6000 دولار سنويًا - على ما يبدو لا توجد هنا) للوصول إلى ميزات فريدة مثل البحث الحصري والمطابقة.

قد يبدو هذا سخيفًا لعامة الناس، وربما يكون هذا هو السبب وراء قرار Tinder تأجيل إتاحة المستوى الجديد للجميع حتى الآن، لم يتم تقديم Tinder Select إلا لأقل عن 1% من المستخدمين الذين تعتبرهم الشركة “نشطين للغاية”، أخبرت Tinder وكالة Bloomberg أنها ستفتح باب التقديم لـ Tinder Select على أساس متجدد لكنها لم تذكر متى بالضبط، تم التلميح في الأصل إلى عضوية Tinder الحصرية في عام 2019.

أفادت شركة Match Group، الشركة الأم لـ Tinder، أن الإيرادات المباشرة للتطبيق حققَّتْ حوالي 475 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2023، بزيادة قدرها حوالي 6% على أساس سنوي، ومع ذلك، انخفض عدد الأشخاص المستعدين للدفع مقابل اشتراكات Tinder بنسبة 4% ليصل إلى 10.5 مليون، في مؤتمر عقدته Citi في أوائل سبتمبر، قال رئيس Match Group، Gary Swidler، إنه يعتقد أن Tinder Select لديه القدرة على التأثير على إجمالي إيرادات الشركة.

انخرطت شركة Match Group في تطبيقات المواعدة الحصرية مثل "The League"، التي اشترتها في عام 2022، لذلك ليس من المستغرب جدًا أن تقوم بإدخال تطبيقها الرئيسي في هذا المجال أيضًا، ولكن إذا لم تكن مستعدًا لهذا النوع من الالتزام (إذا كنت مؤهلًا حتى)، فيمكنك اختيار اشتراكات Tinder الأخرى - Plus، والذهبية، والبلاتينية، التي تتمتع بعضوية شهرية تبدأ من 20 دولارًا و30 دولارًا و40 دولارًا على التوالي، توفر كل طبقة ميزات حصرية مختلفة (على سبيل المثال، يمكن لأعضاء الفئة البلاتينية إرسال رسائل إلى الأشخاص الذين يحبونهم حتى قبل المطابقة).

ما إذا كانت هذه الإصدارات المدفوعة ستزيد من احتمالاتك الشخصية في العثور على شريك هو أفضل تخمين لأي شخص، لحسن الحظ، تحتفظ Tinder (وغالبية تطبيقات المواعدة المنافسة) بخيارات العضوية غير المدفوعة، لذلك يمكن لأولئك منا الذين ليس لديهم 500 دولار شهريًا لحرقها أن يستمروا في الحصول على الظل مجانًا.