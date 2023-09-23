عاجل
أحمد موسى يوجه رسالة عاجلة للحكومة .. فيديو اقرأ بالوفد.. غدًا إعلان الجدول الزمني للسباق الرئاسي
السبت 23 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بحضور مئات الفلاحين .. بدء إحتفالية عيد الفلاح بمحافظة الشرقية

احتفالية عيد الفلاح
احتفالية عيد الفلاح بمحافظة الشرقية

بدأت منذ قليل فعاليات احتفالية عيد الفلاح المصري، بمحافظة الشرقية، والتي تنظمها نقابة الفلاحين تحت شعار "الايد اللي بتزرع وتنتج"، بحضور عدد من المسئولين والتنفيذيين والقيادات الشعبية والنقابية ومئات الفلاحين والمزارعين بكافة محافظات مصر.


فعاليات احتفالية عيد الفلاح المصري

txt

بيت ثقافة المعصرة بالداخلة ينظم ورشة رسم وتلوين عن "عيد الفلاح" (فيديو)

txt

غدا السبت.. إحتفالية عيد الفلاح بمحافظة الشرقية


يحيي الإحتفالية الفنانة الكبيرة فاطمة عيد والفنان خالد بيومي نقيب الموسيقيين بالشرقية،بمشاركة قصر ثقافة الزقازيق، وسوف تشهد فعاليات الإحتفالية تكريم عدد من الفلاحات والمزارعين  والفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة أصحاب الإنتاجية العالية من المحاصيل الإستراتيجية بكافة محافظات مصر

وتشهد فعاليات الإحتفالية تكريم عدد من الفلاحات والمزارعين  والفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة أصحاب الإنتاجية العالية من المحاصيل الإستراتيجية بكافة محافظات مصر

يحضر الإحتفالية عدد كبير من التنفيذيين والمسؤولين بوزارتي الزراعة والري ونقيب عام الفلاحين ونقباء الفلاحين بكافة المحافظات ،وقيادات ورؤساء النقابات المهنية المعنية بقضايا الفلاحين  والعاملين بالشأن الزراعي، وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في الشأن الزراعي،وأعضاء نقابة الفلاحين بالمحافظات المختلفة. 

 احتفالية عيد الفلاح
 احتفالية عيد الفلاح
 احتفالية عيد الفلاح

مواد متعلقة

غدا .. احتفالية عيد الفلاح بمدينة ههيا بمحافظة الشرقية

بحوث أمراض النباتات يتفقد البرامج البحثية الصيفية بسخا

بعد وقف تصديره .. الفلاحين تتوقع انخفاض سعر البصل 10 جنيهات

"بحوث التناسليات" يختتم القوافل البيطرية بشمال سيناء

نقيب الفلاحين: انخفاض نسبي في أسعار البصل بعد قرار وقف تصديره 

محافظ شمال سيناء يستقبل أعضاء القافلة البيطرية لمعهد بحوث التناسليات الحيوانية

توقيع اتفاقية لتعزيز تكنولوجيات الأمن الغذائي لصغار المزارعين

إطلاق التيار الكهربائى بأراضى مشروع الـ١.٥ مليون فدان فى منطقة الطور جزئيًا 
الجريدة الورقية