بيت ثقافة المعصرة بالداخلة ينظم ورشة رسم وتلوين عن "عيد الفلاح"

تم تنظيم ورشة رسم وتلوين عن "عيد الفلاح" في بيت ثقافة المعصرة بالداخلة، ضمن خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وباشراف باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل والمنفذة بواسطة فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد. وقد تمت اشراف الورشة الفنان عادل أحمد.

تعد ورشة الرسم والتلوين عن "عيد الفلاح" في بيت ثقافة المعصرة بالداخلة، مناسبة ثقافية هامة تلقى استحسانًا كبيرًا من الأهالي والمشاركين. وتعكس هذه الورشة التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بتعزيز الثقافة الفنية وتوسيع قاعدة المهتمين بالفنون التشكيلية في مصر، وتعزيز التواصل الثقافي والاجتماعي بين الجماعات المختلفة في المنطقة.

تهدف هذه الورشة إلى تعزيز الوعي الثقافي والفني لدى الشباب والأطفال في المعصرة بالداخلة، وتشجيعهم على الابتكار والتعبير الفني. حيث تعتبر "عيد الفلاح" مناسبة هامة تحتفل بها القرى والمناطق الريفية في مصر، وتكريمًا للفلاحين الذين يعملون بجد لإنتاج محاصيل زراعية تعود بالنفع على البلاد.

تمتاز ورشة الرسم والتلوين بطابعها التعليمي والترفيهي، حيث شارك الأطفال والشباب في تعلم أساسيات الرسم وتلوين الصور المتعلقة بعيد الفلاح، وذلك بإشراف الفنان المحترف عادل أحمد. وتم توفير الأدوات والمواد الفنية اللازمة، بما في ذلك الألوان والفرش والأقلام الملونة.

وقد أحدثت الورشة بيئة مفعمة بالإبداع والتعاون، حيث تعاون المشاركون في إنشاء لوحات فنية ملونة تجسد جمال الأجواء الريفية وروح عيد الفلاح. كما تم منح الشباب والأطفال الفرصة للتعبير عن مشاعرهم وأفكارهم الخاصة من خلال الرسم والألوان.

تجسدت هذه الورشة في إعطاء الأطفال فرصة للتعبير عن نساء ورجال الفلاحين وحياتهم واختيار الألوان التي تعبر عن حبهم وتقديرهم لهذه الفئة المجتهدة التي تقوم بزراعة المحاصيل وتربية المواشي لتوفير الحاجة الغذائية للمجتمع.

وبهذه الورشة، تأكد الناشطون الثقافيون من أهمية التعريف بالأعياد التي تهم فئات المجتمع المختلفة واحتفاء بها بطريقة تربوية وتثقيفية.

أعربت ابتسام عبدالمريد، رئيس فرع ثقافة الوادي الجديد، عن سعادتها بتنظيم هذه الورشة وقالت: "نحن نسعى إلى تعزيز قيم الفن والثقافة والتراث في المجتمع ونأمل أن تستمر هذه الورشات والأنشطة المشابهة لتنمية مهارات الأطفال وتثقيفهم بأشياء جديدة".

ومن جانبه، قدم عادل أحمد، المشرف على الورشة، شكره وتقديره للجهود المبذولة في تنظيم هذه الورشة والتي تعد إضافة هامة للأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وبهذه الورشة، تحققت أهداف الهيئة العامة لقصور الثقافة في تنمية الوعي الثقافي وتطوير قدرات الأطفال في المجال الفني وتعريفهم بالتراث الزراعي في مصر.