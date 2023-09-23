كهرباء مصر: "عودة العمل بنظام تخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة"

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، آخر مستجدات خطة تخفيف الأحمال والتي يتم العمل بها بسبب ارتفاع الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء.

أشارت الشركة في بيان لها اليوم السبت على موقع التواصل الاجتماعي، أنه نظرًا للظروف الاستثنائية، تم إجراء تعديل مؤقت لمواعيد خطة تخفيف الأحمال بزيادة عدد ساعات فصل التيار الكهربائي لكن تمت العودة للعمل بنظام تخفيف الأحمال لمدة ساعة واحدة منذ الـ9 مساء أمس الجمعة.

كما تمكنت الشركة القابضة لكهرباء مصر من تنفيذ جدول تخفيف الأحمال الذى تم إعداده بأعلى المعايير الفنية من تقليص القدرات التى يتم تخفيفها من خلال قطع التيار الكهربائي عن المشتركين في المحافظات.

ذلك وفقًا لجدول التخفيف الذي أعده مجلس الوزراء نتيجة نقص الوقود.

كما أن مركز التحكم القومي يقوم بفصل التيار لتخفيف الأحمال ساعة بحد أقصى، كما أن الانقطاعات التى تستمر لأكثر من ساعة غير ناتجة عن تخفيف الأحمال، إنما أعطال فنية طارئة.