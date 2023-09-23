بعوض قاتل للبشر .. مفآجات مرعبة عن حروب الجيل السادس

كشف عمرو عمار الباحث الجيوسياسي، تفاصيل تصنيع بعوض معدل وراثي قاتل للإضرار ببعض الشعوب، قائلا: إن روسيا أعلنت منذ فترة القبض على طيور مرقمة تم إطلاقها من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا .

بعوض قاتل



وتابع عمار، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا البعوض معدل بجين مهيمن قاتل قادر على استهداف الشعوب الثلاثية «روسيا وجاراتها السوفيتية».



وأوضح أنه تم الوصول إلى تقنية يمكن من خلالها التلاعب بالأجنة البشرية في الرحم والحصول على نسل آخر من جينات أخرى، ويمكن بهذا صناعة البشر على المزاج.



وأشار عمرو عمار الباحث الجيوسياسي، إلى أن هذه حرب غير متماثلة ويمكن أن يطلق عليها حرب الجيل السادس، لافتا إلى أن هناك شركات تحكم العالم تمول هذه الأبحاث لصالح المستفيدين من هذه الحروب.