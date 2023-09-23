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السبت 23 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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التلاعب بالمناخ والطقس نوع جديد من الحروب الجينية

فيضانات
فيضانات

كشف عمرو عمار الباحث الجيوسياسي، تفاصيل الأنواع الجديدة من الحروب، قائلا: إنها حرب غير مرئية في منطقة عمياء تستخدم فيها الأسلحة الجينية والجيوفيزيائية.

الحروب الجينية


وتابع عمار، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه وفقا لموقع وزارة الدفاع الروسية فإن الأسلحة الجيوفيزيائية عبارة عن زلزال ومناخ وبيئة. 


وأوضح أنه يمكن وفقا للبيانات السابقة عمل زلزال اصطناعي من خلال قنبلة نووية يتم إلقائها في باطن الأرض ولا يمكن التفرقة بينه وبين الزلازل الطبيعية.


ولفت إلى أن هناك السلاح المناخي وهو التلاعب بالمناخ والطقس عبر الهندسة الجيولوجية وتغيير أنماط الطقس مثل الجفاف والفيضانات وتوقف الأمطار.


وأردف عمرو عمار الباحث الجيوسياسي، أن تغيير أنماط المناخ بدأت مع الرئيس الأمريكي السابق إيزنهاور، وحينها أدركوا أنه سلاح أقوى من القنبلة الذرية.


https://www.youtube.com/watch?v=HATsrnV7mqU

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