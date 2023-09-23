ظواهر متطرفة في أمريكا وليبيا وشرق آسيا بسبب التغيرات المناخية

كشف الدكتور تحسين شعلة، أستاذ التكنولوجيا الحيوية البيئية، عن أثر التغيرات المناخية على كوكب الأرض، قائلا: إن هناك ظواهر متطرفة في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا وجنوب إفريقيا وليبيا.

التغيرات المناخية

وأضاف شعلة، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن استمرار التغيرات المناخية يؤدي إلى كوارث، موضحًا أن صندوق المناخ الأخصر لمواجهة الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية شدد على أنه يجب على الدول الكبرى الوفاء بوعودها لمواجهة هذه التغيرات.

وأشار إلى أن الصندوق يطلب تمويل 50 مليار دولار لإنقاذ الدول النامية من الكوارث المرتبطة بالتغيرات المناخية، موضحًا أن التغيرات المناخية المتطرفة ستتكرر في الدول العظمى ذات الصناعات الكبرى.

https://www.youtube.com/watch?v=lfUWuSFhwQA