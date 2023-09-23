تكريم المتفوقين علمياً بمركز شباب سندوة بالقليوبية

نظم مركز شباب سندوة بإدارة شباب الخانكة، حفلا لأعضاء المركز ضمن فعاليات مبادرة تكريم المتفوقين علميا، بتقدير الطلاب الأوائل فى الصفوف الدارسية الاعدادية والثانوية العامة و الأزهرية، من أبناءه الأعضاء بالمركز، وتوزيع الجوائز العينية تقديرا لجهدهم طوال العام، أولياء الأمور، وأعضاء مجلس الإدارة، والشخصيات العامة بها .

وأكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، على أهمية مبادرة تكريم المتفوقين علمياً، ومواصلة تنفيذها للعام الخامس على التوالي برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لما حققته من مردود قوي وفعال على أرض الواقع، وتسليط الضوء على دور مراكز الشباب فى الخدمات المجتمعية التي يقدمها المركز لرواده، وزيادة الشعور بالإنتماء لدى أبناء القرية والمدن، وما يهدف إليه من تقدير واعزاز بالمجتهدين و المتفوقين دراسيا، فالنهوض بالوطن لا يأتى الا بالحفاظ على ولاء النشء والشباب و استثماره و توجيهه إلى الطريق الصحيح .

وتهدف مبادرة تكريم المتفوقين علميا بمراكز الشباب إلى التأكيد على استراتيجية وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية الدور المجتمعي لمراكز الشباب ، والتأكيد على ان مراكز الشباب ليست لممارسة الرياضة فقط و إنما تسعى لدمج الشباب والطلائع في الأنشطة المختلفة والمتعددة لمراكز الشباب وتوسيع قاعدة الممارسة لانشطة مراكز الشباب .