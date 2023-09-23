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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لوتون تاون يحصل على أول نقطة له الدوري الإنجليزي

لوتون تاون
لوتون تاون

حسم التعادل الإيجابي  بين وولفرهامبتون و لوتون تاون بهدف لكل فريق مساء اليوم السبت في اللقاء الذي جمع بينهما  على ستاد كينلورث روج ضمن منافسات الأسبوع 6 في الدوري المصري الممتاز..

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حصل جان بلجارد  لاعب وولفرهامبتون على البطاقة الحمراء  في الدقيقة 39  من عمر المباراة . 

وحصل جواو جوميز على البطاقة الصفراء  في الدقيقة 46  من عمر المباراة .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين وولفرهامبتون و لوتون تاون  .

بدأ فريق وولفرهامبتون أحداث الشوط الثاني بيدرو نيتو في الدقيقة 50 من عمر اللقاء . 

وفي الدقيقة 65 حصل لوتون تاون على ركلة جزاء في الدقيقة 65  من أحداث المباراة ، ويسدد الكرة كارلتون موريس لاعب لوتون تاونالكرة لتسكن في شباك وولفرهامبتون ليعلن حكم المباراة على صحة هدف التعادل .

ليطلق حكم اللقاء  صافرة أحداث المباراة بالتعادل الإيجابي   بهدف لكل فريق بين وولفرهامبتون ولوتون تاون بهدف لكل فريق.

بهذه النتيجة ، رفع وولفرهامبتون من رصيده عند النقطة 4 محتلا المركز الخامس عشر ،فيما ايضا لوتون تاون يحصل على أول نقطة له في الدوري الإنجليزي.

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