لوتون تاون يحصل على أول نقطة له الدوري الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي بين وولفرهامبتون و لوتون تاون بهدف لكل فريق مساء اليوم السبت في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد كينلورث روج ضمن منافسات الأسبوع 6 في الدوري المصري الممتاز..

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حصل جان بلجارد لاعب وولفرهامبتون على البطاقة الحمراء في الدقيقة 39 من عمر المباراة .

وحصل جواو جوميز على البطاقة الصفراء في الدقيقة 46 من عمر المباراة .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين وولفرهامبتون و لوتون تاون .

بدأ فريق وولفرهامبتون أحداث الشوط الثاني بيدرو نيتو في الدقيقة 50 من عمر اللقاء .

وفي الدقيقة 65 حصل لوتون تاون على ركلة جزاء في الدقيقة 65 من أحداث المباراة ، ويسدد الكرة كارلتون موريس لاعب لوتون تاونالكرة لتسكن في شباك وولفرهامبتون ليعلن حكم المباراة على صحة هدف التعادل .

ليطلق حكم اللقاء صافرة أحداث المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بين وولفرهامبتون ولوتون تاون بهدف لكل فريق.

بهذه النتيجة ، رفع وولفرهامبتون من رصيده عند النقطة 4 محتلا المركز الخامس عشر ،فيما ايضا لوتون تاون يحصل على أول نقطة له في الدوري الإنجليزي.