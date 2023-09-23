إدارة الخارجة التعليمية تواصل الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد

تابع المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، بمتابعة لحظة بلحظة جاهزية المدارس استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2024/2023.

وتأتي هذه المتابعة الدقيقة تأكيدًا على الاهتمام الكبير بضمان بيئة تعليمية ملائمة ومؤهلة للطلاب والطالبات في المنطقة بناء علي توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليمات الصادرة من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وباشراف حنان مجدى نائب المحافظ.

وفي هذا السياق، قامت إدارة الخارجة التعليمية بجهود حثيثة للتجهيزات والاستعدادات لاستقبال الطلاب والتأكد من توفير كافة المتطلبات الضرورية لبدء العام الدراسي الجديد، وتم العمل على صيانة وتجديد الفصول الدراسية، وتأهيل الحمامات والمرافق الصحية، وتوفير الأثاث اللازم والمستلزمات التعليمية، بالإضافة إلى ترتيب الساحات الرياضية وإعداد المكاتب الإدارية.

واستعرض المهندس سيد عبدالعزيز، خلال جولته التفقدية، كافة هذه الاستعدادات وأعرب عن رضاه التام عن مدى جاهزية المدارس. كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل إدارة الخارجة التعليمية والعاملين في المدارس لتحقيق هذا الإنجاز الهام.

وأكد وكيل التعليم بالوادي الجديد، على أن الهدف الرئيسي هو توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لتعلم الطلاب وتطوير قدراتهم، ولهذا الغرض، تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، مثل توفير معقمات وكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي في الفصول الدراسية.

ومن المتوقع أن يتم استقبال الطلاب بكل حفاوة وترحاب في الأيام القادمة، حيث ستكون المدارس مستعدة تمامًا لاستقبالهم وتوفير بيئة تعليمية تشجعهم على الانخراط الفعَّال في عملية التعلم وتحقيق النجاح المستدام.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الحكومة لتحسين جودة التعليم في مصر وتطوير بنية التعليم، وتمكين الجيل القادم من المواطنين من الحصول على تعليم عالي الجودة يساهم في تطور البلاد ورفع مستوى المعيشة. وتعكس هذه المبادرة التزام الحكومة بضمان حق الطلاب في التعليم، وتقديم الدعم اللازم للجهود الرامية لتطوير القطاع التعليمي.

إدارة الخارجة التعليمية تستكمل التجهيزات وتستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الخارجة التعليمية تستكمل التجهيزات وتستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الخارجة التعليمية تستكمل التجهيزات وتستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الخارجة التعليمية تستكمل التجهيزات وتستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الخارجة التعليمية تستكمل التجهيزات وتستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الخارجة التعليمية تستكمل التجهيزات وتستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد

إدارة الخارجة التعليمية تستكمل التجهيزات وتستعد لاستقبال العام الدراسى الجديد