برنامج بدني خاص لـ سامسون

حدد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك برنامجا تدريبيا خاصا للبنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق برفقة رباعي الشباب علي ياسر ومحمد صلاح ومصطفى شكري وكريم عبد الحق خلال مران اليوم السبت.

وأدى الخماسي مرانا خاصا على هامش التدريبات الجماعية لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة، وأدى اللاعبون تدريبات خاصة بالكرة بجانب فقرة بدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.

