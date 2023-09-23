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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

برنامج بدني خاص لـ سامسون

سامسون أكينيولا
سامسون أكينيولا

حدد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك برنامجا تدريبيا خاصا للبنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق برفقة رباعي الشباب علي ياسر ومحمد صلاح ومصطفى شكري وكريم عبد الحق خلال مران اليوم السبت.

وأدى الخماسي مرانا خاصا على هامش التدريبات الجماعية لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة، وأدى اللاعبون تدريبات خاصة بالكرة بجانب فقرة بدنية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.
 

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