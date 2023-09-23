وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد العمل بالمدرسة الرسمية الدولية بالخارجة

أجرى المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، بجولة تفقدية لمقر المدرسة الرسمية الدولية “ I.p.s ” بالخارجة، يرافقه مدير إدارة الخارجة التعليمية

يأتي ذلك في اطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليمات الصادرة من اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وباشراف حنان مجدى نائب المحافظ

وتابع آخر المستجدات والتجهيزات النهائية فى إطار الإستعداد لافتتاح المدرسة مطلع العام الدراسى الجديد كأول مدرسة دولية على مستوى الصعيد تقدم خدمة تعليمية متميزة بمصروفات اقتصادية.

وتفقد تجهيزات قاعات رياض الأطفال ، والحجرات الدراسية وأعمال رصف الفناء وأعمال الزراعات وتنجيل الملعب باللون الأخضر المبهج لإضفاء مظهر جمالى وحضارى مشرف يليق بهذا الصرح التعليمى العملاق .

الجدير بالذكر ان محافظة الوادى الجديد اعلنت بالتنسيق مع قطاع المدارس الرسمية الدولية Ips استثناء من بعض شروط التقديم بالمدرسة استجابة لمطالب أولياء الأمور وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب، حيث تم الموافقة على النزول بسن القبول بالمستوي الأول من رياض الاطفال لمواليد الفترة من 2 اكتوبر حتى 1نوفمبر2019، والصف الاول الابتدائي حتي مواليد 1ديسمير 2019، بجانب قبول التحويل من المدارس الحكومية لتلاميذ المستوي الثاني لرياض الأطفال، وتلاميذ الصف الأول

التقديم من خلال الرابط التالي:

اضغط هنا

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتفقد العمل بالمدرسة الرسمية الدولية فى الخارجة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتفقد العمل بالمدرسة الرسمية الدولية فى الخارجة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتفقد العمل بالمدرسة الرسمية الدولية فى الخارجة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتفقد العمل بالمدرسة الرسمية الدولية فى الخارجة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتفقد العمل بالمدرسة الرسمية الدولية فى الخارجة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتفقد العمل بالمدرسة الرسمية الدولية فى الخارجة

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتفقد العمل بالمدرسة الرسمية الدولية فى الخارجة