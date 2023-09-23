الجيش الليبي: ارتفاع ضحايا القوات المسلحة الليبية في فيضانات درنة لـ94

ألقى المتحدث الرسمى باسم قوات القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، بيانًَا موقعًا باسم قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، والذي تم الكشف خلاله عن استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية خلال مشاركتهم في أعمال إنقاذ وإغاثة المواطنين الليبيين في المناطق المنكوبة جراء الإعصار والفيضانات التي ضربت ليبيا الأسابيع الماضية.

استشهاد عدد من أفراد القوات المسلحة الليبية

وأعلن المتحدث الرسمى باسم قوات القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسمارى، السبت، استشهاد 94 من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الليبية خلال أعمال الإغاثة والإنقاذ بمدينة درنة.

وتضمن البيان الموقع باسم قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، :"إلى أسر منتسبي أفراد القوات المسلحة العربية الليبية والأجهزة الأمنية الأخرى كافة الذين شاركوا في عملية المساعدة وإنقاذ مدينة درنة ومناطق الجبل الاخضر، أنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة 94 شهيدًا من أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية". .

وكان وصف اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم الجيش الليبي، إعصار "دانيال" الذي ضرب البلاد، بأنه الكارثة الأكبر في تاريخ ليبيا، موضحًا أن منطقة سهل المرج وقرية الوردية نُسفتا تمامًا جراء هذا الإعصار.

وقال الناطق باسم الجيش الليبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، إن الجيش الليبي فقد أكثر من 80 ضابطًا وجنديًا في درنة، مشيرًا إلى أن الجيش الليبي ليس لديه خبرة في التعامل مع الكوارث الطبيعية.

الشكر للقيادة المصرية على الإمداد الإنساني لليبيين:

وجه المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الشكر للقيادة المصرية على الإمداد الإنساني لبلاده في أعقاب كارثة الفيضانات إثر العاصفة دانيال.

وتابع: "الليبيون يعيشون حاليًا أكثر صبرًا وتحملًا، والكارثة قد تمثل بداية لرأب الصدع بين الفرقاء، وهذا الأمر حدث بالفعل، وقد يكون جزءًا من عزاء الليبيين في هذه الكارثة".