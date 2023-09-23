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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حكمدار الساتر الترابي يكشف كواليس حرب أكتوبر “الليلة”

حكمدار الساتر الترابي
حكمدار الساتر الترابي

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز من خلال برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، في الحادية عشر مساء،  إسماعيل بيومي، أحد أبطال سلاح المهندسين فى حرب أكتوبر.

حرب أكتوبر 

 

يكشف "ييومي" كواليس انضمامه للمقاومة الشعبية ثم انضمامه لسلاح المهندسين، وتفاصيل التدريب على استخدام طلمبات المياه لتحطيم خط بارليف.

 

ويتحدث إسماعيل بيومي عن كواليس تعرضه للإصابة في عينه وفقدانه لذراعه اليمنى خلال حرب السادس من أكتوبر.

 

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.

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