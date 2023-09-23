بوروسيا دورتموند يفوز على فولفسبورج بهدف رويس

حقق فريق نادي بوروسيا دورتموند الانتصار بهدف دون مقابل على نظيره فولفسبورج، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد سيجنال إيدونا بارك، في إطار منافسات الجولة الخامسة من مواجهات الدوري الألماني لكرة القدم بالموسم الحالي 2023 – 2024.

بوروسيا دورتموند يفوز على فولفسبورج

سجل النجم الألماني ماركو رويس هدف بوروسيا دورتموند الوحيد في الدقيقة 68 من عمر اللقاء الذي شهد سيطرة من أسود الفيستيفاليا على مجريات اللقاء، ليصل الفريق إلى المركز الخامس بجدول الترتيب.

رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، محققا الانتصار الثالث بعد تعادلين بدون هزيمة.

على الجانب الأخر نادي فولفسبورج الذي توقف رصيده عند 9 نقاط في المركز السابع متلقيًا الهزيمة الثانية هذا الموسم.

مباراة بوروسيا دورتموند المقبلة ستكون أمام فريق هوفنهايم يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.