تكريم 75 طالبًا وطالبة من المتفوقين دراسيًا بمركز فرشوط بقنا

أقيمت اليوم السبت، بقاعة نادى الأسرة بمركز فرشوط شمال محافظة قنا، حفل تكريم لأوائل طلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة والتعليم الفنى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد السيد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وعماد السمان نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، و شاكر محمد أبوبكر نقيب المعلمين محافظة قنا.

وقدم المهندس عبد المنعم قاصد مدير تعليم فرشوط، بكلمة الترحيب بالسادة الحضور عبر فيها عن سعادة بالحضور وشكره لأولياء الأمور الذين لم يدخروا جهداً في رعاية أبنائهم المتفوقين وتقديم كل سبل العون لهم، كما هنأ الطلاب وطالبهم ببذل مزيد من الجهد، وحثهم على مواصلة واستثمار نبوغهم وتوفقهم الدراسي لتحقيق طموحاتهم المستقبلية فى الجامعات، مشيدا بدور الأسرة في رعاية أبنائها والاهتمام بهم، وتهيئة الأجواء المناسبة للحصول على أعلى الدرجات، مؤكدًا أنه تم تكريم الطلاب المتميزين والمتفوقين لتحفيزهم على مواصلة النجاح والتفوق، وقدم الشكر والتقدير إلى عبدالرافع جاد وكيل الإدارة التعليمية بفرشوط وكل أعضاء ديوان الإدارة التعليمية والساده مديرى المدارس وأعضاء هيئة التدريس بجميع المدارس.

وأوضح مدير تعليم فرشوط، إلى أنه جرى تكريم ٧٥ طالبا وطالبة، بواقع ١٣ طالبا بالشهادة الإعدادية، و30 بالمرحلة الثانوية العامة ( علمى علوم– علمى رياضة – أدبى ) ، و11 بالثانوية التجارية، و10 بالثانوية الزراعية، و١١ بالثانوية الصناعية، موضحاً أن إدارة فرشوط التعليمية تخرج منها هذا العام ١٧٣ كليات القمة من شعبة علمى علوم ( طب بشرى وصيدلة) و٥٢ طالبا فى كلية الهندسة ( شعبة علمى رياضة) هذا إنجاز ينسب للسادة المعلمين المجتهدين فى المدارس وجميع أعضاء هيئة التدريس بالمدارس.

وأعرب الدكتور محمد السيد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عن سعادته بوجوده فى هذا الاحتفال الأول له في قنا، وهذا المجهود المبذول من فريق عمل مكتب مدير الإدارة وفريق تنظيم الحفل، مقدما شكره وتقديره للسادة أولياء الأمور الذى جاهدوا لوصول أبنائهم إلى أعلى كليات القمة متمنياً لهم مزيد من النجاح فى الجامعة ليؤكد للجميع بأن المجهود المبذول منهم في الثانوية أتت ثماره في التحاق أبنائهم بأعلى كليات القمة.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية والاستعراضية تحت إشراف الأستاذة سعدية معلمة التعليم المجتمعى وماريت اليون معلمة بمدرسة البنات الإعدادية، وكريمة سلامة معلمة بمدرسة البنات الإعدادية والشكر التقدير للموسيقار عادل السمهودى والأستاذ عامر موجه التربية المسرحية بديوان الإدارة والأستاذة سحر عنتر مقدم الحفل.

وحضر الاحتفالية النائب خالد أبونحول عضو مجلس النواب، وقام أيضا بتكريم الطلاب والنائب محمد عزت القاضى عضو مجلس النواب وقام بتكريم الطلاب واللواء مرتضى أبوسحلى، والدكتور طارق محمد أمين مدير الإدارة الصحية بفرشوط، وفضيلة الشيخ ياسر العرشي، مدير إدارة أوقاف فرشوط، ونبيل العبد ممثل الكنيسة، ومحمود دياب رئيس مجلس أمناء الإدارة ورمضان جعفر القاضى نقيب المعلمين بفرشوط، ولفيف من الشخصيات العامة والشعبية والشبابية بمركز فرشوط، وحضور لفيف من معلمين ومعلمات إدارة فرشوط التعليمية.

وقدم الشكر والتقدير لأعضاء مكتب مدير الإدارة على الجهد المبذول وأعضاء لجنة تنظيم الحفل الرائع بشهادة جميع الحاضرين.