مسلحون يخطفون عشرات الأشخاص من جامعة بنيجيريا

خطف مسلحون أكثر من 30 شخصا بينهم 24 طالبة على الأقل في عملية استهدفت جامعة ومحيطها بولاية زمفارا شمال غرب نيجيريا، حسبما قال سكان السبت.

قبيل فجر الجمعة، شن مسلحون ينتمون لعصابات إجرامية يطلق عليهم قطاع طرق، هجوما على قرية سابون غيدا على أطراف جامعة فدرالية قرب عاصمة الولاية غوساو، واقتحموا ثلاثة نُزُل للبنات وأخذوا معهم الموجودين، وفق السكان.

وهذه أول عملية خطف جماعية تستهدف جامعة منذ تولي الرئيس بولا تينوبو السلطة ووعده بالتصدي للتحديات الأمنية في البلاد.