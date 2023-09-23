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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مسلحون يخطفون عشرات الأشخاص من جامعة بنيجيريا

الجيش النيجيري
الجيش النيجيري

 

خطف مسلحون أكثر من 30 شخصا بينهم 24 طالبة على الأقل في عملية استهدفت جامعة ومحيطها بولاية زمفارا شمال غرب نيجيريا، حسبما قال سكان السبت.

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قبيل فجر الجمعة، شن مسلحون ينتمون لعصابات إجرامية يطلق عليهم قطاع طرق، هجوما على قرية سابون غيدا على أطراف جامعة فدرالية قرب عاصمة الولاية غوساو، واقتحموا ثلاثة نُزُل للبنات وأخذوا معهم الموجودين، وفق السكان.

 

وهذه أول عملية خطف جماعية تستهدف جامعة منذ تولي الرئيس بولا تينوبو السلطة ووعده بالتصدي للتحديات الأمنية في البلاد.

 

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