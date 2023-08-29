الجيش النيجيري ينقذ أطفالا ونساءً خطفهم المتمردون الإسلاميون

أنقذت قوات الأمن النيجيرية، عشرات الأسرى معظمهم من النساء والأطفال الذين احتجزهم متمردون إسلاميون متطرفون في المنطقة الشمالية الشرقية التي تضررت بشدة من البلاد، بحسب الجيش.

وقال الجيش النيجيري، إن 25 أسيرا تم إنقاذهم خلال "عمليات تطهير" من قبل قواته في منطقة جوزا بولاية بورنو ، وهي معقل للعنف الجهادي الذي قلب الحياة وسبل العيش في المنطقة منذ عام 2009 عندما شن متطرفو بوكو حرام تمردا.

وأضاف المتحدث باسم الجيش أونيما نواتشوكو، أن11 من الأسرى تم إنقاذهم لأول مرة يوم السبت في قرية جوبارا بينما تم إطلاق سراح 130 آخرين يوم الأحد، عندما داهمت القوات مخبأ المتمردين في قرية جافا ، وكلاهما على بعد حوالي 80 كيلومترا ميلا من عاصمة ولاية بورنو ، مايدوجوري.

شارك الجيش صورا للرهائن المحررين من بينهم أطفال صغار. بدا معظمهم يعانون من سوء التغذية ويرتدون ملابس بالية ، مما يشير إلى أنهم ربما احتجزوا لفترة طويلة.

وأوضح نواتشوكو أن"جميع الضحايا الذين تم إنقاذهم محتجزون حاليا لدى القوات ويخضعون للتنميط"، واصفا العمليات بأنها جزء من "الجهود الدؤوبة لتطهير فلول جيوب إرهابيي بوكو حرام" في بورنو وولايات أخرى.

وأشار إلي أن سبعة أفراد من "عائلة بوكو حرام الإرهابية" استسلموا للقوات يوم الأحد في عملية منفصلة. وكان من بينهم ثلاثة بالغين وأربعة أطفال.

وأطلقت بوكو حرام، التي يترجم اسمها بلغة الهوسا المحلية بشكل فضفاض إلى "التعليم الغربي خطيئة"، تمردا عام 2009 لفرض الشريعة الإسلامية في نيجيريا. والآن ينقسم المتطرفون إلى فصائل مختلفة، الأقوى المدعومة من تنظيم الدولة الإسلامية، وغالبا ما يستهدفون النساء والأطفال وقوات الأمن في المناطق النائية من شمال شرق نيجيريا.

وقتل ما لا يقل عن 35 ألف شخص وشرد 000.2 مليون شخص نتيجة للعنف المتطرف الذي امتد إلى الكاميرون وتشاد والنيجر المجاورة، وفقا لبيانات من وكالات الأمم المتحدة في نيجيريا.