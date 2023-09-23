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الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بالفيديو.. مخاطر الإفراط في تناول حلويات المولد يصل للجلطات والسرطان

بوابة الوفد الإلكترونية

حذرت الدكتورة إيمان فكري استشاري التغذية والسمنة بمستشفى دار الفؤاد من خطورة الإفراط والإسراف في تناول حلويات المولد النبوي خاصة أن تناول السكريات بشكل كبير له خطورة وأعراض جانبية كبيرة على جسم الإنسان ويقلل المناعة لأنه يقلل من كرات الدم البيضاء.

 

وحذرت استشاري التغذية مرضى السكر والضغط ومن لديه مشاكل صحية بالامتناع تماما عن أكل حلويات المولد النبوي؛ لأنها من الممكن أن ترفع سكر الدم فجأة وذلك في منتهى الخطورة.

 

 

وحددت المقدار تناولة من حلويات المولد النبوي 35 جراما يوميا في حجم "علبة الكبريت" وكذلك الملبن وعين الجمل تكون شريحة صغيرة في نفس المقدار.

 

حلويات المولد وارتفاع ضغط الدم والسكر 

 

وأضافت الدكتورة إيمان فكري من المخاطر الصحية التي يمكن أن تحدث في حالة الإفراط في تناول حلويات المولد ارتفاع ضغط الدم والسكر وارتفاع الكوليسترول وحدوث مشاكل في القلب وقد تسبب جلطات في حالة تناولها بشكل كبير وعشوائي فالشخص المصاب بالسكر من الممكم أن يتعرض لمرض السرطان والزيادة في تلك الحلويات يضر بالأسنان.

الجريدة الورقية