أسعار النفط تسجل أول خسائر أسبوعية

استقرت أسعار النفط عند التسوية في جلسة، يوم الجمعة، لكنها أنهت الأسبوع منخفضة بفعل عمليات جني الأرباح وفي ظل موازنة الأسواق بين المخاوف إزاء الإمدادات بسبب حظر روسيا تصدير الوقود والمخاوف من رفع أسعار الفائدة مستقبلا.

أسعار النفط

وانخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 93.3 دولار للبرميل عند التسوية. وتراجعت 0.3% خلال الأسبوع لتوقف سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع.

فيما ارتفعت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتا أو 0.5% إلى 90.03 دولار للبرميل. وهبط الخام 0.03% خلال الأسبوع، أول تراجع منذ أربعة أسابيع، وفق "رويترز".

وارتفع أسعار النفط للخامان بأكثر من 10% على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة وسط مخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية.

وأشار مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكاليف الاقتراض مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي الحظر المؤقت الذي فرضته روسيا على صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول إلى شح الإمدادات.

أسواق الأسهم الأميريكية تسجل خسائر أسبوعية

الأسهم الأميريكية

تأرجحت أسواق الأسهم الأمريكية خلال تعاملات جلسة، يوم الجمعة، وأغلقت على انخفاض طفيف بعد أسبوع مضطرب سجلت فيه عوائد سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوى منذ 16 عاما مع تقييم المستثمرين لمراجعات توقعات التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتذبذبت المؤشرات الثلاثة الرئيسية فى أسواق الأسهم الأمريكية في أغلب الجلسة وسجلت خسائر أسبوعية.

وخسر المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 106.91 نقطة، أو بنسبة ارنخفاض تعادل 0.31%، ليصل إلى مستوى 33963.51 نقطة، فيما سجل خسائر أسبوعية 1.89%.

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية بمقدار 10.75 نقطة، أو بنسبة هبوط تعادل 0.25%، ليصل إلى مستوى 4319.25 نقطة، في حين تراجعت 2.93% خلال أسبوع لتواصل الخسائر للأسبوع الثالث على التوالي.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 12.18 نقطة، أو بنسبة انخفاض تعادل نحو 0.09%، ليصل إلى مستوى 13211.81 نقطة، بينما تراجع بنسبة 3.62% في الأسبوع الماضي.

والأسبوع الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة، لكنه أشار إلى أنه لا يزال يتوقع رفعًا آخر قبل نهاية العام، إلى جانب تخفيضات أقل في عام 2024 عما كان متوقعًا في السابق.