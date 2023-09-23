أسواق الأسهم الأميريكية تسجل خسائر أسبوعية

تأرجحت أسواق الأسهم الأمريكية خلال تعاملات جلسة، يوم الجمعة، وأغلقت على انخفاض طفيف بعد أسبوع مضطرب سجلت فيه عوائد سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوى منذ 16 عاما مع تقييم المستثمرين لمراجعات توقعات التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

الأسهم الأمريكية

وتذبذبت المؤشرات الثلاثة الرئيسية فى أسواق الأسهم الأمريكية في أغلب الجلسة وسجلت خسائر أسبوعية .

وخسر المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 106.91 نقطة، أو بنسبة ارنخفاض تعادل 0.31%، ليصل إلى مستوى 33963.51 نقطة، فيما سجل خسائر أسبوعية 1.89%.

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز الذى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية بمقدار 10.75 نقطة، أو بنسبة هبوط تعادل 0.25%، ليصل إلى مستوى 4319.25 نقطة، في حين تراجعت 2.93% خلال أسبوع لتواصل الخسائر للأسبوع الثالث على التوالي.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 12.18 نقطة، أو بنسبة انخفاض تعادل نحو 0.09%، ليصل إلى مستوى 13211.81 نقطة، بينما تراجع بنسبة 3.62% في الأسبوع الماضي.

والأسبوع الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة، لكنه أشار إلى أنه لا يزال يتوقع رفعًا آخر قبل نهاية العام، إلى جانب تخفيضات أقل في عام 2024 عما كان متوقعًا في السابق.

أسهم أوروبا تتجه لانخفاض أسبوعي مع احتمالات رفع الفائدة لفترة أطول

الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، وتتجه لإنهاء أسبوع حافل بقرارات بنوك مركزية على انخفاض، وذلك في الوقت الذي تخلص فيه تقييمات المستثمرين إلى احتمالات بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لبعض الوقت.

انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بعد أن أنهى الجلسة السابقة متراجعا بأكثر من 1%، إذ حذا بنك إنجلترا حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وثبت أسعار الفائدة، لكنه عبر عن اعتقاده أن مهمته لم تنته بعد.

وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا 0.3%، وهبطت أسهم الشركات العقارية 1.1%، وتراجعت أسهم البنوك 0.4.

وهبطت سهم ستيلانتيس، الشركة الأم لكرايسلر، 1% تقريبا مع اقتراب شركات صناعة السيارات الثلاثة في ديترويت والنقابة التي تمثل عمال الشركات الأميركية بنظام الأجر بالساعة من الموعد النهائي للوصول إلى اتفاقات جديدة بشأن العمالة قبل أن يتوسع الإضراب الحالي ليشمل المزيد من المصانع.

وقال معهد الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا نما 0.5% في الربع الثاني من العام، وعدل تقديراته لشهر يوليو بالرفع من نمو 0.4%.