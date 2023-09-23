70 دولة تشارك في أسبوع التعليم النووي بروسيا

يشارك في منتدى طلاب المرحلة الجامعية والدراسات العليا، أكثر من 70 دولة (بما في ذلك الصين والهند وفيتنام والمجر وكينيا وتركيا وأوزبكستان وجنوب إفريقيا وغيرها).

بالإضافة إلى خبراء معترف بهم دوليًا من المجتمع الأكاديمي والشركات الدولية الكبرى والوكالات الحكومية.

يذكر أن الموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو «التعليم القوي من أجل التنمية المستدامة في العالم»، كما أن الجهات المنظمة لهذا الحدث هي شركة روساتوم الحكومية والجامعة الوطنية للبحوث النووية «ميفي»، (الجامعة الرائدة في روساتوم) ومعهد أوبنينسك للطاقة.

ستقام جميع الفعاليات والمناقشات في إطار نقاش حيوي وتفاعلي.

كما يتيح المجال أمام مناقشة دور جمعيات الشباب في تطوير التعليم النووي المتخصص، وإنشاء بيئة ضمن هذا القطاع يمكن للجميع الوصول إليها، وإنشاء المركز العالمي الرئيسي في أوبنينسك لتدريب الكوادر والعاملين في هذا القطاع.