جيرونا يواصل عروضه النارية ويتفوق على ريال مدريد وبرشلونة

نجح نادي جيرونا الإسباني في مواصلة عروضه القوية للغاية خلال منافسات الموسم الحالي من الليجا الإسبانية، وأصبح يحتل المركز الأول في جدول الترتيب ويمتلك أرقامًا قوية تفوقه على ريال مدريد وبرشلونة.

جيرونا يتصدر الدوري الإسباني:

حققَّ جيرونا الانتصار بـ5 أهداف مقابل 3 على نظيره يال مايوركا في الجولة السادسة من الليجا، ليكون على صدارة الترتيب برصيد 16 نقطة مؤقتًا حتى نهاية الجولة ومعرفة نتائج مواجهات ريال مدريد وبرشلونة.

يحتل ريال مدريد المركز الثاني بـ 15 نقطة ولديه لقاء أمام أتلتيكو مدريد، بينما يأتي برشلونة ثالثًا بـ 13 نقطة ويخوض لقاء الجولة أمام سيلتا فيجو.

جيرونا الأقوى هجومًا في الليجا:

بعد خماسية مايوركا أصبح يمتلك جيرونا أقوى خط هجوم بـ 16 هدفًا، ومعه ثالث أقوى خط دفاع في البطولة بعدما سكن شباكه 7 أهداف خلق ريال مدريد وبرشلونة.

مباراة جيرونا المقبلة ستكون أمام فريق فياريال يوم الأربعاء المقبل 27 من سبتمبر الجاري، على ملعب ستاد لا سيراميكا، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.