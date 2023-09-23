الصين تُسطر التاريخ في دورة الألعاب الاَسيوية

افتتح شي جين بينج، الرئيس الصيني، اليوم السبت، أكبر نسخة لدورة الألعاب الاَسيوية في التاريخ، والتي شهدتها مدينة خانجتشو، بعدما لم يتم استخدام أي ألعاب نارية، من أجل الالتزام بالفلسفة الخضراء من قبل منظمي الحفل.

وجاء الحفل تحت شعار "من القلب نحو المستقبل"، ليشهد الحضور تقديمًا مميزًا، بالإضافة إلى تبادل الشعلات.

وكانت دورة الاَلعاب الاَسيوية، قد بدأت في نيودلهي لأول مرة في 1951، بعدما شارك بها 12417 رياضي ورياضية، حيث يمثلون 45 دولة، خلال أسبوعين من تاريخ انطلاق المسابقة.

وشهد الحفل خضوع الحضور لفحوصات أمنية مشددة قبل الدخول، كما هطلت أمطار خفيفة، بالإضافة إلى تجسيد حفل الافتتاح للتراث الثقافي الصيني مع الصور الرومانسية.

وأظهر الحفل المميز أطلال مدينة ليان غجو القديمة، حيث تم وصفها كأنها موقعًا مقدسًا ومعلمًا بارزًا في الصين، حيث يرجع تاريخها لـ 5 آلاف سنة.