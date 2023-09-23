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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رياض شراحيلي يدعم شقيقه برسالة مؤثرة بعد تعرضه للرباط الصليبي

رياض الشراحيلي
رياض الشراحيلي

كتب  رياض شراحيلي لاعب الشباب السعودي رسالة للجماهير السعودية  بعد إصابة أخوه أحمد الشراحيلي  في الإصابة التي لحقت به مؤخرًا في الفترة الحالية .

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قال  رياض شراحيلي  رسالة دعم  لاخي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"  في تغريدة جاءت كالتالي :" اللهم لا اعتراض على قضاء الله وقدره والحمدلله على كل حال ترجع اقوى يارب.

وقد تعرض لاحمد الشراحيلي  لاصابة الرابط الصليبي  في لقاء  الاتحاد السعودي  والفتح بالدوري السعودي .

تمكن الاتحاد من تحقيق  فوزًا صعبًا على الفتح بنتيجة 2-1 مساء أمس الخميس في الجولة السابعة من دوري روشن، ليعتلي صدارة جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

وفي الدقيقة 72 من المباراة، خرج شراحيلي مصابًا بعدما حاول إبعاد الكرة عن مرماه دون أن يتداخل معه أي لاعب منافس.

والجدير بالذكر، يتصدر الاتحاد السعودي صدارة دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة .

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