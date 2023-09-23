عامر حسين يكشف حقيقة إذاعة بث مباريات الدوري المحترفين

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة ، على نفي كل الأخبار المتداولة مساء اليوم عن وجود نية في الاتحاد بتأجيل مباريات دوري المحترفين، البطولة المستحدثة والتي تقام لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية.

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وأشار حسين إلى :" في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «ملعب الشمس» والمذاع عبر «قناة الشمس»، إن لا يوجد أي نية ".

أضاف :"للتأجيل وستقام المباريات غدا الأحد، بشكل طبيعي".



أكمل ، أنه من المنتظر أن تكون البطولة قوية ومثيرة، متمنيا التوفيق لجميع الأندية المشاركة في المسابقة

أردف:" أوجه الشكر للمتحدة وكل القائمية لحرصهم على نقل مباريات البطولة، رغم انشغال القناة بالعديد من البرامج والمباريات، إلا أنهم حرصوا على نقل هذه المباريات.



وستذاع مباراتي السكة الحديد ولافيينا غدا الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرا، وحرس الحدود وأبو قير للأسمدة في السادسة مساءا، على قنوات أون تايم سبورتس.



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن جدول مباريات المجموعة الأولي من دوري القسم الثاني للموسم الجديد 2023- 2024، حيث تنطلق منافسات دوري المحترفين الموسم الجديد في 24 سبتمبر الجاري فى أول موسم للمسابقة، على أن تقام المباريات في تمام الساعة الرابعة مساء.



وتبدأ الجولة الأولى من منافسات دوري المحترفين أيام 24 و25 و26سبتمبر الجاري، على أن تقام الجولة الثانية في الأسبوع التالي مع بداية شهر أكتوبر