فيراتي يقود تشكيل العربي لمواجهة الريان في الدوري القطري

أعلن المدرب يونس علي المدير الفني لنادي العربي القطري تشكيل الفريق لمواجهة نظيره الرياضن، في لقاء يجمع الطرفين على ملعب ستاد أحمد بن علي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مباريات الدوري القطري لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

تشكيل العربي لمواجهة الريان

ويقود النجم الإيطالي الدولي ماركو فيراتي تشكيل العربي الذي سيخوض مواجهة الريان اليوم، ويعاونه رافينيا في خط وسط الفريق خلف الأسطورة السورية عمر السومة في قلب الهجوم.

وجاء تشكيل يونس علي للعربي ضد الريان مكون من :-

الهيل في حراسة المرمى، وكل من مفتاح والمعيرفي وماركو فيراتي ورافينيا وفاتي وتبعوني وهلال وديالو ويوسف المساكني، وعمر السومة في قلب الهجوم.

ويتواجد على مقاعد بدلاء العربي لمواجهة الريان كل من أبوندا ونور في حراسة المرمى، وسيار وعناد وحامد وعلاء وكالا وموريسي وسالم ومروان وتامر ورامي.