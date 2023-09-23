جيرونا يضرب ريال مايوركا بخماسية ويتصدر الدوري الإسباني

نجح فريق نادي جيرونا في تحقيق الانتصار بخماسية مقابل هدفين على نظيره ريال مايوركا، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم السبت، على ملعب ستاد مونتيليفي، في إطار مباريات الجولة السادسة من مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

جيرونا يحقق انتصار كاسح على مايوركا

افتتح فيدات موريكي التهديف في اللقاء عند الدقيقة 4 عن طريق ضربة جزاء لنادي ريال مايوركا، ونجدح اللاعب ديفيد لوبيز سيلفا في معادلة النتيجة عند الدقيقة 26 من الشوط الأول الذي شهد تقدم جيرونا 4-1.

أضاف أرتيم دوفبيك الثاني في الدقيقة 33 عن طريق ضربة جزاء، وعزز إيفان نونيز بالهدف الثالث عند الدقيقة 37، ثم سجل يانخيل هيريرا الرابع لأصحاب الأرض، اختتم سافيو التهديف للمستضيف في الدقيقة 57.

عاد اللاعب أبدون براتس ليسجل هدفين على التوالي للضيوف في الدقائق 88 و95، لتنتهي المواجهة بفوز جيرونا 5-3.

جيرونا يتصدر الدوري الإسباني

بتلك النتيجة يكون نادي جيرونا على صدارة ترتيب الدوري الإسباني بـ 16 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد الثاني في الترتيب، والذي يتبقى له مواجهة الجولة الحالية.