اتحاد الطائرة يعلن نتيجة قرعة الموسم الجديد من دوري الرجال

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن نتيجة قرعة الموسم الجديد من بطولة دوري الكرة الطائرة الممتاز للرجال.

وأسفرت قرعة الموسم الجديد من دوري الطائرة رجال عن الآتي:

المجموعة الأولى: الزمالك - الطيران - مصر للبترول - الداخلية - الصيد - ألعاب دمنهور.

المجموعة الثانية: الأهلي - بتروجت - الترسانة - الشمس - دلفي - المقاولون.

المجموعة الثالثة: طلائع الجيش - الاتحاد السكندري - الزهور - إيسترن كومباني - جزيرة الورد - 6 أكتوبر.

المجموعة الرابعة: سموحة - سبورتنج - القناة - هليوبوليس - إسكندرية للبترول - هيلوليدو.

ويعتبر الزمالك هو حامل لقب دوري رجال الكرة الطائرة والأهلي وصيف البطولة.

يذكر أن تم الأعلان عن نتيجة قرعة الموسم الجديد أيضاً من دوري الكرة الطائرة للسيدات .

وجائت كاللتالي:-

الأهلي حامل اللقب ضمن المجموعة الأولى ومعه وادي دجلة و الصيد و الشمس ودلفي و الاتحاد السكندري وأصحاب الجياد و الواي

و أوقعت القرعة الزمالك في المجموعه الثانية التي تضم معه كلا من سبورتنج ، الطيران،الزهور، المقاولين و ٦ أكتوبر ، سموحة ، هليوبوليس.