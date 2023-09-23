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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية الجزائري: نحرص دائما على الارتقاء بالشراكة العربية-الأفريقية

وزير الخارجية الجزائري
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف

 

أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، حرص بلاده الدائم على الارتقاء بالشراكة العربية-الأفريقية إلى أسمى المراتب المتاحة وتفعيل مقومات التقارب والتكامل التي توحد شعوب المنطقتين.

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جاء ذلك مشاركته اليوم بنيويورك، في أعمال الاجتماع الوزاري التاسع للجنة تنسيق الشراكة الأفريقية-العربية، وهو الاجتماع الذي تم تخصيصه لتباحث وتقييم مدى التقدم المحرز في تنفيذ القرارات التي تم اعتمادها خلال القمم السابقة والتحضير للقمة الأفريقية -العربية الخامسة المزمع عقدها شهر نوفمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية. 

 وفي هذا الإطار، رحب وزير الخارجية الجزائري، بالتقدم المحزر في تنفيذ مخرجات قمة مالابو 2016، وشدد على ضرورة استكمال العمل المؤسساتي وتفعيل آليات الشراكة العربية-الأفريقية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك. 

كما أعرب الوزير عن ارتياح الجزائر للترتيبات التي تم اتخاذها في إطار التحضير للقمة الخامسة التي ستجمع بين كافة دول المجموعتين العربية والأفريقية، مجدداً التأكيد على حرص الجزائر الدائم للارتقاء بهذه الشراكة إلى أسمى المراتب المتاحة وتفعيل مقومات التقارب والتكامل التي توحد شعوب المنطقتين، وتؤهل العلاقات العربية-الأفريقية لتكون نموذجاً يحتذى به في العمل متعدد الأطراف من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة.

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