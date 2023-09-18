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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

هزة أرضية تضرب جنوب الجزائر

زلزال
زلزال

 سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في الجزائر، اليوم الإثنين، هزة أرضية بلغت شدتها 3.1 درجة على مقياس ريختر، بولاية المسيلة، جنوبي الجزائر العاصمة.

 ووقعت الهزة الأرضية عند الساعة 12:55 ظهرًا بتوقيت الجزائر، وحدد مركز الهزة بـ4 كيلومترات شمال شرق مغرى، بولاية المسيلة.

 ولم يُبلغ عن وقوع أي أضرار أو إصابات جراء الهزة الأرضية.

 وتأتي هذه الهزة الأرضية بعد زلزال عنيف ضرب جبال الأطلس الكبير في المغرب، في 8 سبتمبر الماضي، بقوة 7.2 درجة، وأودى بحياة ما لا يقل عن 2946 شخص وأوقع نحو 5674 مصابًا.

 

 نصائح للمواطنين:

  • في حالة حدوث هزة أرضية، يجب البقاء في مكان آمن، بعيدًا عن النوافذ والأبواب والأشياء التي يمكن أن تسقط.
  • إذا كنت في الخارج، يجب الابتعاد عن المباني والطرق والمرافق العامة.
  • بعد الهزة الأرضية، يجب التأكد من عدم وجود إصابات أو أضرار قبل مغادرة المكان.

 

 رغم أن الهزة الأرضية التي ضربت جنوب الجزائر كانت خفيفة، إلا أنه من المهم توخي الحذر في حالة حدوث أي هزة أرضية أخرى، وذلك باتباع النصائح المذكورة أعلاه.


 

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