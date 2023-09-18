هزة أرضية تضرب جنوب الجزائر

سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء في الجزائر، اليوم الإثنين، هزة أرضية بلغت شدتها 3.1 درجة على مقياس ريختر، بولاية المسيلة، جنوبي الجزائر العاصمة.

ووقعت الهزة الأرضية عند الساعة 12:55 ظهرًا بتوقيت الجزائر، وحدد مركز الهزة بـ4 كيلومترات شمال شرق مغرى، بولاية المسيلة.

ولم يُبلغ عن وقوع أي أضرار أو إصابات جراء الهزة الأرضية.

وتأتي هذه الهزة الأرضية بعد زلزال عنيف ضرب جبال الأطلس الكبير في المغرب، في 8 سبتمبر الماضي، بقوة 7.2 درجة، وأودى بحياة ما لا يقل عن 2946 شخص وأوقع نحو 5674 مصابًا.

نصائح للمواطنين:

في حالة حدوث هزة أرضية، يجب البقاء في مكان آمن، بعيدًا عن النوافذ والأبواب والأشياء التي يمكن أن تسقط.

إذا كنت في الخارج، يجب الابتعاد عن المباني والطرق والمرافق العامة.

بعد الهزة الأرضية، يجب التأكد من عدم وجود إصابات أو أضرار قبل مغادرة المكان.

رغم أن الهزة الأرضية التي ضربت جنوب الجزائر كانت خفيفة، إلا أنه من المهم توخي الحذر في حالة حدوث أي هزة أرضية أخرى، وذلك باتباع النصائح المذكورة أعلاه.



