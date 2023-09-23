مصر للطيران تشارك في بطولة الجمهورية للشركات وتحصد المركز الأول لفريق الجودو

تشارك فرق مصر للطيران في بطولة الجمهورية للشركات الدورة 56 والتي تقام حاليًا على ملاعب مدينة بورسعيد الباسلة بمشاركة عدد كبير من الشركات المصرية بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات الخاصة.

وفي هذا الصدد أعرب المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران عن سعادته بفوز فريق الجودو بالمركز الأول مؤكدًا ثقته الكاملة في أبناء مصرللطيران وقدرتهم على تحمل المسئولية الملقاة على عاتقهم للحفاظ على مستوى ريادة الشركة في المجال الرياضي.



كما وجه زكريا الشكر لجميع أفراد بعثة مصرللطيران المشاركة في بطولة الجمهورية للشركات على المجهود الكبير المبذول لنجاح ورفع اسم مصرللطيران في المجال الرياضي وتفوقهم على المنافسين من الشركات المتنافسة على البطولة.



ومن جانبه أضاف الأستاذ محمد البكري رئيس اللجنة العليا للنشاط الرياضي والثقافي بمصرللطيران أن الشركة حرصت على المشاركة في بطولة الشركات هذا العام بأربعة فرق رياضية هي (الجودو & الكرة الشاطئية & كرة السلة & الكرة الطائرة)، وأن الشركة تزخر بالأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية من أبناء الشركة والذين يقدمون أفضل ما لديهم في العمل والرياضة من أجل إعلاء اسم مصر للطيران في المحافل المختلفة.

ومن جانبه أضاف الكابتن أسامة صلاح رئيس بعثة مصرللطيران فى بطولة الشركات ببورسعيد أن فريق مصرللطيران في لعبة الجودو قدم أداء قوي استحق عليه إشادة جميع متابعي البطولة وحصلوا على المركز الأول بقيادة كابتن ياسر إبراهيم ونخبة من نجوم اللعبة في مصر.

ومن المتوقع وصول جميع فرق مصر للطيران المشاركة في البطولة إلى الأدوار النهائية وتخطي الفرق القوية المشاركة وحصد معظم الكئوس.