أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أتليتكو في الديربي

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة نظيره أتليتكو مدريد، في المباراة التي تجمع بينهما غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:-

الحراس: كيبا - أندري لونين - فران جونزاليس

الدفاع: دافيد ألابا - ناتشو فيرنانديز - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي.

الوسط: جود بيلينجهام - توني كروس - لوكا مودريتش - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - خوسيلو - براهيم دياز.

موعد ريال مدريد و أتليتكو مدريد

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره أتليتكو مدريد غداً السبت، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.



يذكر أن علق كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، علي حزن لاعبي الفريق توني كروس و لوكا مودريتش بسبب إستبدالهم خلال المبارايات.



وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد و أتليتكو مدريد: "تركهما على مقاعد البدلاء يكلف الكثير وكذلك مع فيدي فالفيردي وأوريلين تشواميني، لكن الجميع يفهم ذلك لأن المنافسة عالية جدا".

