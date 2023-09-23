موعد مباراة ريال مدريد و أتليتكو بالدوري الإسباني
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره أتليتكو مدريد، غدا الأحد، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.
موعد ريال مدريد و أتليتكو مدريد
ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره أتليتكو مدريد غداً السبت، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.
يذكر أن علق كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، علي حزن لاعبي الفريق توني كروس و لوكا مودريتش بسبب إستبدالهم خلال المبارايات.
وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة ريال مدريد و أتليتكو مدريد: "تركهما على مقاعد البدلاء يكلف الكثير وكذلك مع فيدي فالفيردي وأوريلين تشواميني، لكن الجميع يفهم ذلك لأن المنافسة عالية جدا".
وتابع أنشيلوتي: "أتفهم حزن اللاعبين حين يتم استبدالهم لكنني أفعل ذلك لأجل اللاعب أكثر نشاطا".